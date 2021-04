R$ 522 milhões entram em cena e Real Madrid prepara ‘mega-operação’ por Mbappé; Plano B é discutido nos bastidores

O Real Madrid segue sua busca pela conquista da 14ª ‘Orelhuda’. O clube que mais conquistou a Champions League não pensa em facilitar a vida dos seus rivais e quer ampliar a vantagem para os demais (o Milan é o segundo time que mais vezes foi campeão, com 7 títulos). Depois de passar pela Atalanta nas oitavas de finais, deixou para trás o Liverpool nas quartas.









Na última terça-feira (27), os merengues receberam o Chelsea no estádio Alfredo Di Stéfano em duelo válido pelo jogo de ida das semifinais. Com domínio dos ingleses no início da primeira etapa, o gol dos Blues saiu logo aos 19 minutos. Apesar de pressionado, o Real conseguiu empatar com Benzema aos 29. No segundo tempo, o jogo ficou trucado e terminou empatado.

Foto: Matthias Hangst/Getty Images



Pensando já na próxima temporada, o Real Madrid pretende dominar a janela de transferências européia e o setor ofensivo é a prioridade para ser reforçado. Sonho antigo do presidente Florentino Pérez, o atacante Kylian Mbappé não sai das pautas dos espanhóis e, segundo o jornal AS, uma ‘mega-operação’ está sendo preparada para contratá-lo.

Com a possibilidade de usar Vinícius Júnior como moeda de troca descartada, o Real Madrid deve negociar o zagueiro Raphael Varane com o próprio Paris Saint-Germain. Os Blancos pedem 80 milhões de euros (R$ 522 milhões) pelo defensor. O Chelsea e o Manchester United também querem o jogador e já sabem quanto terão que desembolsar para tê-lo.

O plano B, caso falhar a tentativa de comprar Mbappé, é Erlign Haaland, do Borussia Dortmund. Os alemães fazem jogo duro para liberar sua joia, além da concorrência de Barcelona, Manchester City, United e PSG. De todo modo, o Real Madrid não pretende recuar e usará todos os seus recursos para tirar o jovem francês de Paris.