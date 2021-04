R$ 551 milhões entram em jogo e Florentino expõe futuro de Vinicius Júnior; Liverpool e PSG estão interessados

Vinicius Júnior sempre foi considerado uma estrela, ainda quando era apenas um adolescente na base do Flamengo. Antes mesmo de estrear pelo profissional do clube, o jogador já estava vendido ao Real Madrid. Após poucos jogos pelo Rubro-Negro, o atleta desembarcou no Santiago Bernabéu após completar 18 anos e já viveu de tudo na Europa.









Seu começo foi bastante empolgante e a torcida logo criou carinho pelo velocista. No entanto, após a primeira lesão no clube espanhol, o “Malvadeza” caiu de rendimento, sofreu críticas e muita gente já tratava a joia como uma ‘enganação’. Por outro lado, o presidente Florentino Pérez sempre demonstrou confiança em seu futebol e apostava em um melhor rendimento do garoto quando ele estivesse mais bem adaptado.

Em 2021, Vini subiu de nível e é titular do Real Madrid. Com apenas 20 anos, o atacante é um dos protagonistas da equipe e enche os olhos novamente da torcida, ganhou a confiança do Zidane e atraiu o interesse de vários clubes europeus. PSG e Liverpool acompanham a movimentação de mercado e ambos têm interesse no brasileiro.

O valor de mercado do Vinicius Júnior é de 82,3 milhões de euros (R$ 551 milhões na cotação atual). Só que a situação mudou, com o jovem em alta, a diretoria do Real não pensa em negociá-lo, nem mesmo se fosse por uma eventual troca pelo Mbappé, do Paris. O francês interessa, mas os merengues não estão interessados, pelo menos nesse momento, em incluir o jogador ex-Flamengo.

O Liverpool até teria “caixa financeiro” para tentar uma investida pesada pelo brasileiro, mas sabe que o negócio não seria fácil, ainda mais com essa recuada do Real no mercado. Assim, os ingleses irão esperar alguma novidade em relação ao atleta para saber se irá ou não investir em sua contratação.