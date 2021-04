R$ 560 mil entram em jogo e Blandi ganha força no Botafogo

O Botafogo segue no mercado da bola em busca de reforços. A torcida pressiona a diretoria nas redes sociais e quer um elenco minimamente competitivo para o Campeonato Brasileiro da Série B. Como a equipe não tem mais chances no Carioca, os questionamentos ficam cada vez mais forte e os jogadores precisam dar uma resposta nesse semestre.









Os dirigentes botafoguenses querem contratar um centroavante renomado, que tenha bagagem para ser o diferencial do time e um novo nome chegou a pauta em General Severiano. Tratá-se de Blandi, que foi cogitado no Fogão em 2019 e o Glorioso tenta encontrar investidor para viabilizar a contratação. De acordo com o portal “Torcedores.com”, ele foi oferecido.

O experiente está atualmente no Colo-Colo e estaria cogitando atuar pela primeira vez no Brasil. O salário atual do atleta gira em torno de 100 mil dólares (R$ 560 mil na cotação atual). Valores que estão bem acima do orçamento feito pelo Botafogo na temporada.

Ainda de acordo com a reportagem, o Bota ainda não fez nenhuma proposta oficial e espera uma sinalização do goleador para diminuir seus vencimentos mensais. Se isso for aceito pelo argentino, o Fogão vai buscar sua contratação. O perfil do atacante agrada bastante a cúpula do Alvinegro.

A torcida do Fogão também se empolgou com Blandi e sonha com a possível chegada de um novo reforço. Os representantes do jogador estão abertos para ouvir propostas de clubes interessados.