R$ 90 milhões entram em jogo e Inter sinaliza venda de jogadores; Yuri Alberto é um dos principais ativos

O Internacional já não vive o melhor momento financeiro há muito tempo e isso não é segredo para ninguém. Durante anos e anos, o Colorado precisou apertar os cintos e priorizar o aproveitamento de jogadores da base. Nessa temporada, apesar do clube ainda buscar reforços pontuais, o orçamento também prevê vendas de jogadores para não terminar o ano no vermelho.









Segundo levantamento feito pelo portal UOL Esporte, o Inter prevê R$ 90 milhões com vendas de atletas em 2021. Assim, a diretoria colorada precisa agir no mercado para negociar ativos importantes e que seja por um bom dinheiro, para ajeitar ou pelo menos melhorar a maior parte do setor financeiro para não sofrer nenhum tipo de problemas maiores.

O portal fez uma lista de quem poderia ajudar o clube gaúcho a bater essa meta e separamos três jogadores com mais potencial nesse momento: Bruno Praxedes, Yuri Alberto e Vinicius Tobias. O trio já recebeu sondagens do futebol europeu e é muito possível que propostas apareçam nas próximas semanas para o Saci avaliar sobre possíveis transações.

Os dirigentes do Internacional consideram o elenco qualificado, mas não colocam nenhum jogador como inegociável. O momento que o futebol brasileiro está passando é delicado e é preciso pensar muito bem antes de fazer qualquer tipo de grande investimento.

A única contratação de peso que deve chegar é do Taison, atacante que já teria assinado um pré-contrato para retornar ao Beira-Rio e só está esperando se desvincular oficialmente do Shakhtar para ser anunciado oficialmente pelo Colorado.