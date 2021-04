Rabello ‘ignora’ pressão e abre o jogo sobre ambiente do Atlético: “Criam-se muitas coisas”; polêmica ainda é pauta

O Atlético conta com um grande investimento para conseguir ser um dos protagonistas do futebol brasileiro, hoje ao lado de Flamengo e Palmeiras. Mesmo com contratações de peso e de nível mundial, o Galo ainda não conseguiu engrenar. Sob o comando de Jorge Sampaoli, o time mineiro até que “ameaçou” deslanchar, mas o técnico argentino pediu demissão.









Com Sampaoli fora, a alternativa da diretoria atleticana foi o retorno de Cuca, técnico campeão da Libertadores de 2013. Apesar da rejeição da torcida, a direção bancou o treinador, que também não consegue colocar o Atlético no caminho do bom futebol. Além do rendimento abaixo do esperado, desentendimento com jogadores vem marcando o trabalho do treinador.

No último fim de semana, após a vitória do Galo diante do Athletic, pelo Campeonato Mineio, Hulk cobrou publicamente mais oportunidades. Em resposta, Cuca disse que dá minutagem pra quem desempenha o que é esperado. Com o clima um tanto quanto pesado, Igor Rabello veio a público negar que haja qualquer tipo de “racha” no vestiário do Alvinegro.

“Fora daqui, criam-se muitas coisas, dizendo que o elenco está rachado e outras coisas mais. Vivemos uma ambiente ótimo, todo mundo se dá bem. Por causa de uma situação ou outra, acham que o elenco está rachado. Isso aqui é uma família. Durante a temporada, vão acontecer algumas situações e vamos resolver isso entre nós”, disse o zagueiro em entrevista à TV Galo.

Vou falar meu ponto de vista, ok? Hulk falou pra sua última alternativa… errado, certo? Eu não falaria, mas nessa altura do campeonato, pqp… se tivermos elenco rachado, ano totalmente perdido — Leia Faria Galo (de ��) (@Leiafaria)

O defensor também “ignorou” a pressão que é vivida por conta de resultados e títulos. “É normal [conviver com a pressão]. Nós, jogadores, temos que estar prontos para isso, porque a gente tem a responsabilidade, pelo investimento que foi feito aqui. Mas também não podemos, por ter essa responsabilidade, perder a alegria de jogar o futebol”, concluiu.