Radioactive: Conheça o filme da Netflix que conta a história de Marie Curie

A Netflix lançou nesta semana o filme “Radioactive”, que conta a história de uma das mais importantes cientistas da história: Marie Curie, que no longa é interpretado por Rosamund Pike, atriz que foi indicada a um Oscar por seu trabalho em “Garota Exemplar”.

O trabalho apresenta um pouco da vida da cientista, que teve enorme importância no século XX por conta das descobertas de elementos químicos como o rádio e o polônio. Boa parte de seu trabalho foi desenvolvido ao lado do marido, Pierre Curie. A seguir, algumas curiosidades sobre Marie Curie e sua obra:









Ela nasceu com o nome Maria Sklodowska em Varsóvia, Polônia, filha de pais professores modestos que incentivavam as aspirações educacionais dos filhos. Determinada a seguir uma carreira científica, Marie fechou um acordo com sua irmã Bronya, concordando em financiar o curso de medicina dela na França trabalhando como governanta. Bronya mais tarde ajudou Marie a se mudar para Paris e se matricular na prestigiosa Sorbonne, onde estudou química, matemática e física.

Enquanto fazia a sua pós-graduação, ela conheceu Pierre Curie, com quem tinha gostos em comum, como ciclismo. Um ano após se conhecerem, se casram em Sceaux, França. Uma curiosidade: eles usaram o dinheiro que receberam como presente de casamento para comprar bicicletas para as longas viagens que fizeram juntos.

Marie Curie foi a primeira pessoa a ganhar dois Prêmios Nobel: o primeiro foi em 1903, ao lado do marido e do físico Henri Becquerel, pelos estudos que descobriram a radioatividade e os elementos químicos rádio e polônio — nome dado em homenagem a terra natal dela. O segundo foi em 1911, por seus estudos sobre isolamento do rádio.