Rafa Kalimann estreia programa e recebe Rodolffo: ‘Entrevistar ex não é algo comum’

No meio de uma reunião, o diretor Boninho apareceu com a seguinte pergunta: “Rafa, como você quer seu programa?”. E assim surgiu o talk show “Casa Kalimann”, que mistura bate-papo com dinâmicas divertidas, estreia de hoje no Globoplay.

“Não morreu a ideia da Rafa atriz, mas não temos um projeto para agora. Quero viver a experiência do “Casa Kalimann”, mas já vou retomar as aulas. Recebi um presente ao ter um programa meu, com meu nome. Foi muito desafiador gravar e, ao mesmo tempo, divertido. O medo e a insegurança são inevitáveis, mas ficaram de lado por causa do momento tão alto-astral. Pude ser eu mesma em todos os sentidos”, conta a moça, que pediu para que seus erros fossem mantidos: “Eu sabia que erraria nas gravações e queria mostrar como as coisas realmente são”.

A apresentadora terá no programa ex-BBBs da última edição do reality, como Carla Diaz, Rodolffo, Sarah, Lumena e Lucas Penteado. Além de outras personalidades como Paulo Vieira, Fábio Porchat, Rafael Portugal, Gkay e Simaria.

“Como foi o primeiro a ser gravado, o episódio com Rafael Portugal foi o que mais mexeu comigo, porque consegui deixar a preocupação de lado e curtir o programa. Com Rodolffo também foi engraçado. Foi uma surpresa muito grande porque entrevistar um ex-marido não é algo comum. Se falassem para mim que eu casaria, divorciaria, entraria no “BBB” e depois entrevistaria meu ex, eu não iria acreditar. Já com Lucas foi emocionante. Uma situação atípica porque eu sempre converso com o convidado um pouco antes, e, assim que me encontrei com ele, comecei a chorar. Não sei o motivo”.