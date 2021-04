Rafa Kalimann exibe estrias e é elogiada: ‘corpo real’

Rafa Kalimann recebeu uma série de elogios dos fãs nesta quinta-feira (29). A ex-BBB publicou uma foto no instagram vestindo um casaquinho e com a parte de baixo do biquíni, sem a menor intenção de esconder as estrias que possui.

A apresentadora foi elogiada até mesmo por Ludmilla, que escreveu: “Jogou a beleza”; “Corpo real, com estrias” e “Rafa, obrigada por quebrar os padrões (estrias lindas) e mostrar às mulheres que somos lindas mesmo com essas marquinhas tão normais”, foram outras reações das fãs.