Rafa Kalimann recebe Rodolffo, Carla Diaz e Rafael Portugal em atração no Globoplay · .

O programa comandado por Rafa Kalimann no Globoplay teve alguns de seus participantes relevados. Em sua estreia como apresentadora, a influenciadora digital vai receber o ex-marido Rodolffo Matthaus, a atriz Carla Diaz e o humorista Rafael Portugal. Casa Kalimann terá 13 episódios na primeira temporada e estreia no próximo dia 28 no streaming da Globo.

Outros dois confirmados no game show são os comediantes Fábio Porchat e Paulo Vieira. Para colaborar com a ambientação doméstica, a atração terá pets em cena. Entre as brincadeiras, está um jogo de perguntas e respostas.

Para evitar saias justas entre os participantes, a produção conversou com familiares para entender quais brincadeiras poderiam ser feitas em frente às câmeras. As informações são da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

O programa apresentado por Rafa Kalimann é dirigido por J.B. Oliveira, o Boninho. A pedido do diretor, a ex-BBB ainda não dá muitos detalhes sobre o formato da nova atração. “Vai ser muito a minha cara, tive liberdade para criar. Estou com a expectativa muito alta porque vou poder ser eu mesma”, afirmou ela no programa Encontro em 23 de março.

Nas redes sociais, Rafa já publicou alguns pequenos spoilers. Veja: