Rafa Sudré fala sobre seu retorno ao campo após se lesionar e projeta reta final do Campeonato Português feminino

Após um mês parada por conta de uma lesão no joelho, a atacante Rafa Sudré, Valadares Gaia, retornou contra o Gil Vicente entrando no segundo tempo. A brasileira deu uma assistência em poucos mais de 20 minutos de partida e a equipe venceu por 3×1, em casa.

“Foram poucos minutos em campo na minha volta e fico feliz em poder ajudar o time com o mínimo que posso fazer. Acredito que fui bem dentro das funções que o técnico solicitou pra mim, executando bem as minhas ações, ainda não estou 100%, mas espero continuar evoluindo pra dar o melhor de mim em cada jogo em que eu entrar”, disse a jogadora.



No Brasil, Rafa Sudré jogou no Juventus (Foto: Divulgação)

Faltam apenas duas rodadas para fim da Liga BPI Feminina e o Valadares Gaia não corre mais risco de rebaixamento, pois tem 27 pontos em oito jogos e o primeiro time na zona de descenso tem 15. A equipe chegou a estar próxima de se classificar para disputar o título, mas por um ponto acabou não conseguindo.

“Quero poder estar 100% recuperada da minha lesão e ajudar com mais algumas assistências ou passes nos próximos dois jogos que faltam pra encerrar a temporada”, afirmou Rafa.

Rafa Sudré tem 27 anos e está em sua segunda temporada no futebol português, antes passando pelo Paio Pires. No Brasil passou por três anos no Juventus-SP e em Portugal, além de jogar como ponta esquerda, também tem atuado de lateral.