Rafael Carioca vê Douglas Costa ‘mais para fechar’ com Grêmio e diz por que ainda não voltou ao Tricolor

Sonho antigo do Grêmio, o volante Rafael Carioca, vice-campeão do mundo pelo Tigres, do México, concedeu entrevista à Rádio Gaúcha neste domingo (4).

Antigo alvo do Grêmio para um retorno, Rafael revelou que chegou a conversar com Renato Gaúcho e negociou com o Tricolor, mas acredita que os altos valores impediram um acerto.

“Quando o telefone toca e é para falar de Grêmio, as coisas vão mais fundo. A cabeça mexe, porque no Brasil sou gremista, todo mundo sabe disso e de onde eu saí, a história que construí desde 2006. Fiquei com uma expectativa muito grande, mas não podia fazer a loucura de chegar ao presidente (do Tigres) e dizer que queria ir embora. Isso seria desonesto da minha parte”.

De acordo com a imprensa mexicana, o Tigres pediu R$ 40 milhões para vender Rafael ao Grêmio. O Tricolor chegou a fazer uma oferta, mas foi considerada baixa demais pela diretoria mexicana.

“Quando surgiu a possibilidade de voltar para o Grêmio, bati um papo com o Renato, ele chegou a me ligar. Além da questão de eu ter uma vida dentro do Grêmio, sempre acompanho os jogos. Gosto de como jogam Grêmio e Flamengo, por exemplo, um futebol agressivo, de dois toques e transição rápida, com dois jogadores organizando o meio”.

Longe de um acerto com o Grêmio, Rafael Carioca, no entanto, entregou que Douglas Costa está perto de fechar com o Tricolor. Ambos se encontraram na grande final do Mundial de Clubes e, nas palavras do volante brasileiro, se conversam quase que diariamente por telefone.

“Falei com o Douglas Costa quase todos os dias. Ele está mais para fechar negócio, está com muita vontade de ir”.

