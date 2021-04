Rafael Moura, Fernandão e Hernane entram no radar do Botafogo

A saída de Matheus Babi deixou o elenco do Botafogo carente no ataque. O técnico Marcelo Chamusca conta somente com os jovens Rafael Navarro e Matheus Nascimento para o setor.

Por isso, a diretoria alvinegra está no mercado atrás de reforços para a posição. O objetivo dos dirigentes é trazer um jogador experiente.

Assim, começaram os rumores de diversos nomes para chegar ao Botafogo. Hernane Brocador, Rafael Moura e Fernandão aparecem como fortes candidatos a vestirem a camisa alvinegra na temporada.

Hernane Brocador está no Sport, mas vem treinando em separado. Já Rafael Moura e Fernandão estavam no Goiás e disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, Chamusca conta apenas com Matheus Nascimento, pois Rafael Navarro se recupera de desgaste físico e foi desfalque contra o ABC, na Copa do Brasil.