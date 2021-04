Rafael Navarro lamenta mais um empate do Botafogo

O Botafogo chegou ao terceiro empate seguido no Campeonato Carioca. A igualdade por 2 a 2 com o Volta Redonda complicou os alvinegros na competição.

Sem Matheus Babi, o técnico Marcelo Chamusca escalou Rafael Navarro como o principal homem do ataque. O jogador marcou um gol e mostrou alívio por ter aproveitado a chance.

Fim de jogo: Botafogo 2 x 2 Volta Redonda. Os gols do Alvinegro foram marcados por Felipe Ferreira e Navarro. pic.twitter.com/EWVdxNU4zZ — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 11, 2021

“O gol foi muito importante. Me dá um alívio para a sequência da temporada”, disse.

Rafael Navarro lamentou o resultado no Raulino de Oliveira e projetou o próximo desafio do Botafogo.

“Não foi o que a gente esperava. Erramos muito. Mas temos que nos recuperar, pois na quarta-feira tem um jogo importante”, declarou.

Com 12 pontos, o Botafogo se complicou na briga por uma vaga para as semifinais do Carioca. Agora, os alvinegros passam a focar na Copa do Brasil, pois vão encarar o ABC-RN, em Natal, no meio de semana.