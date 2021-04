Rafael Navarro pode ser o próximo a deixar o Botafogo; comentarista da Globo apontou interesse de time da Itália

A torcida do Alvinegro da Estrela Solitária amanheceu nesta quinta-feira (15) sob o clima cinza da eliminação da Copa do Brasil, diante do ABC-RN. A derrota nos pênaltis resultou em saída precoce do Bota, ainda na segunda fase da competição. Entretanto, juntamente coma eliminação, o dia também contou a informação de uma possível saída de mais um jogador do elenco.









Segundo o comentarista Roger Flores, da TV Globo, o Hellas Verona, da Itália, monitora o centroavante Rafael Navarro. O contrato do jogador em General Severiano tem validade até dezembro de 2021. Com isso, Navarro fica apto a assinar um pré-contrato a partir de julho, o que faz com que a transferência saia sem custos.

Rafael Navarro é formado nas categorias de base do Fluminense. Chegou ao Glorioso em 2019, depois de passagem pelo Atlético-GO. Ao ser alçado para a equipe principal do Bota, o jogador atuou em 23 partidas e foi autor de três gols.

Com uma possível saída de Navarro, a cria do Bota, Matheus Nascimento, deve ganhar ser colocado mais à prova: Foto: Flickr Botafogo de Futebol e Regatas – autor: Vitor Silva



O atacante vinha ganhando espaço no time de Marcelo Chamusca, com a recente saída de Matheus Babi para o Athletico Paranaense, a tendencia era que assumisse a vaga no setor ofensivo. Com a possível ausência de Rafael Navarro na linha ofensiva do Glorioso, Matheus Nascimento, cria da base de General Severiano, deve ganhar mais oportunidades, assumindo inclusive a titularidade. O jovem de 17 anos foi um dos titulares na fatídica partida contra o ABC-RN, pois Navarro foi cortado por problemas na coxa.