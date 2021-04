Rafinha barbariza em 30 minutos e torcida do Coxa sobe o tom: “Abram os cofres e renovem já”; ídolo tem contrato até o fim do mês

A 12 dias do fim de seu contrato no Coritiba, Rafinha mostrou, neste domingo (18), um pouco ainda do seu arsenal aos 37 anos para renovar no Couto Pereira. Na goleada por 5 a 1 do Coxa sobre o Toledo, pela terceira rodada (atrasada) do Campeonato Paranaense, o camisa 7 entrou somente na metade do segundo tempo e contribuiu com um gol e duas assistências.

Quando o placar já marcava 2 a 1 para o Coritiba, Gustavo Morínigo promoveu a entrada de Rafinha no lugar de Waguininho. Em menos de 10 minutos, o meia deu um belo lançamento para Igor, que cruzou e por pouco Igor Paixão não ampliou. Depois tabelou com Léo Gamalho, que, da entrada da área, bateu e fez o terceiro gol.

Mostrando fome de bola mesmo com o resultado já garantido, Rafinha recebeu de Gamalho e bateu de fora para fazer o quatro. Quer mais? Nos acréscimos, ainda deu passe sensacional de letra para Matheus Sales marcar o quinto e definir o placar. Renato Follador e José Carlos Brunoro, das tribunas, devem ter ficado ainda mais pressionados para agilizar a renovação com o ídolo.

Pelas notícias da imprensa paranaense, Rafinha deveria selar a renovação em encontro neste fim de semana com a alta cúpula do Alto da Glória. A proposta atual é de redução salarial: de R$ 200 mil para R$ 120 mil – teto do clube na Série B – em um acordo até dezembro.

Nas redes sociais, torcedores do Coxa ficaram eufóricos com a nova atuação do meia de 37 anos e imploram por sua renovação.

RENOVEM COM O RAFINHA JÁ! PUTA QUE PARIU! �� — Rogerio Scarione (@RogerioScarione)

Rafinha jogou 25 minutos e foi o melhor em campo. Fez gol, e duas assistências. Sendo a segunda de letra. Vai sentar pra renovar nessa semana com toda moral. — Glauco ������ (@Glaucoxa)

Essa é a segunda passagem de Rafinha pelo Coritiba. Ele tem 227 jogos pelo Coxa, sendo 219 como titular. O meia-atacante conquistou o tetracampeonato paranaense (2010-13) e o acesso na Série B em 2019.