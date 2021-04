Rafinha lamenta empate com o Caxias, mas celebra estreia pelo Grêmio

Nesta sexta-feira, o Grêmio ficou apenas no empate sem gols com o Caxias, em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Apesar do resultado ruim, o jogo foi especial para o experiente lateral-direito Rafinha, que realizou a sua estreia com a camisa tricolor.

Logo após o embate, o defensor lamentou o placar zerado, mas destacou a sua alegria em voltar aos gramados depois de 45 dias.

“Não vou falar frustração, dominamos a partida durante todo o jogo, tentamos fazer as jogadas. Jogo difícil, parado, com muitas faltas. Não tem jogo. Feliz de voltar a jogar após 45 dias, aguentar os 90 minutos. Ainda estou longe da minha melhor forma. Mas o time é bom. Um ano longo que vem pela frente”, disse ao SporTV.

Multicampeão com Flamengo e Bayern de Munique, Rafinha foi contratado pelo Grêmio no final de março deste ano, após passar uma temporada defendendo o Olympiacos, da Grécia.

Com o resultado desta noite, o Tricolor Gaúcho desperdiçou a oportunidade de assumir a ponta do Estadual. O clube está na vice-liderança, com 18 pontos, dois a menos que o líder Internacional.