Rafinha ‘viraliza’ na arquibancada após o gol decisivo do Coritiba; torcida do Coxa idolatra camisa 7 na web

A classificação para a terceira fase da Copa do Brasil realmente fez o torcedor do Coritiba se emocionar logo no início da temporada 2021. A vitória por 3 a 2 sobre o Operário, na Arena Joinville, teve um pouco de tudo.









Raça da equipe de Gustavo Morínigo, entrega até o último minuto culminando no gol do piá Luizinho, e brilhantismo de Léo Gamalho, o “Ibra das Araucárias”, que já soma 3 gols em 2 partidas com a camisa coxa-branca.

A adrenalina do elenco do Coxa foi tamanha que os bastidores da partida, divulgados pelo clube no canal oficial no Youtube, mostraram exatamente isso, Muita festa nos bastidores, desabafo e comemoração desse elenco raçudo e que parece encher seu torcedor de esperança para um 2021 de reconstrução.

Quem também chamou a atenção foi o meia Rafinha. O camisa 7 foi substituído no decorrer da partida, mas foi direto para as arquibancadas da Arena Joinville. No momento do gol de Luizinho, o ídolo coxa-branca aparece em vídeo vribando muito com funcionários do clube.

A imagem viralizou nos grupos de WhatsApp durante todo dia, especialmente porque Rafinha era dúvida até horas antes da partida por conta de dores no tornozelo. Mesmo assim, o meia aguentou até os 21 minutos do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 1 a 1.