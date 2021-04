Rainer Cadete aparece nu à beira da piscina e causa alvoroço na web · .

Rainer Cadete resolveu posar nu à beira da piscina de sua casa nesta quinta-feira (8) e provocou alvoroço nas redes sociais. O ator, confirmado em Verdades Secretas 2, fez um registro tomando sol deitado sem roupa e ganhou elogios na internet de celebridades e também de fãs. A foto foi tirada pelo filho, Pietro Cadete.

“Olha só, assim fica difícil dormir no final de semana de lockdown”, escreveu o ator Silvero Pereira. “Babadeira”, exclamou o artista Bruno Capinan. “Gostoso”, elogiou a atriz e cantora A Maia. “Abusadíssimo”, observou o ator Daniel Andrade. “Ui, abafa”, ressaltou a atriz Camila Queiroz.

A publicação ultrapassou 110 mil curtidas no Instagram, passou de 20 mil no Twitter e rendeu, além de elogios, algumas brincadeiras. “Rapaz! Toma vergonha. Que indecência”, brincou o professor Israel, deputado federal pelo Distrito Federal. “Multiplica senhor”, escreveu o internauta Ruan Carlo. “Meu Deus. Enfartei agora e não tem nem leito pra isso”, comentou o usuário Rafael Romero.

Não foi a primeira vez que Rainer publicou uma foto pelado na piscina. Em dezembro do ano passado ele compartilhou uma selfie em que deixou o bumbum à mostra. “Assim que se refresca no Rio 40°, né?”, escreveu o artista de 33 anos na legenda da imagem.

“Promovo o amor nas minhas redes. Não tem coisa mais natural do que o corpo nu. Por que não tomar banho de sol como vim ao mundo? Amo o corpo que tenho, com minhas cicatrizes. Mas, quando posto essas fotos, a galera fica bem animada”, explicou ele em recente entrevista.

Rainer Cadete voltará a viver um de seus personagens mais marcantes na TV: Visky, em Verdades Secretas 2. O ator afirmou que o público pode esperar “bafo atrás de bafo” em suas cenas.

Veja a publicação de Rainer Cadete:

