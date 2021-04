Raio Negro 4×7: saiba mais sobre Painkiller e Khalil (recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 4ª temporada de Raio Negro retornou para as telas da televisão nesta segunda-feira (12) após um pequeno hiato. Porém, ao contrário do que imaginávamos, o novo episódio não começou logo após o final do último episódio transmitido, com Jefferson e Jennifer.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 4×7 de Raio Negro

O 7° episódio da temporada nos deixou com a sensação de que talvez Black Lightning ganhe uma série derivada, potencialmente até mesmo intitulada como “Painkiller”, o nome deste novo episódio. Afinal, o retorno da série foi focado no Painkiller, Khalil Payne, e abriu margem para novos caminhos da personagem.

O episódio se passa no Akashic Valley, local que Grace e Anissa visitam em sua lua de mel. Em uma balada, um homem se oferece para tirar uma foto do casal, mas o flash é tão forte que irrita seus olhos. Grace fica irritada e vai até o banheiro. Lá, ela é sequestrada e Anissa consegue vê-la sendo arrastada. Ao tentar ajudar, o Painkiller aparece e a ataca.

(Fonte: The CW/Divulgação)

Em sua cabeça, Khalil e Painkiller discutem a possibilidade de matar Anissa. O Painkiller sabe que isso é apenas mais uma programação da ASA, mas ele não conseguirá encontrar paz até matar todos os Pierces. Felizmente, Khalil sai vitorioso dessa luta interna e poupa a vida de Anissa, levando-na de volta ao clube.

Um dos colegas de Khalil, Donald, fica responsável por cuidar de Anissa enquanto ele tenta encontrar Grace. O sequestrador dela é um homem contratado por Maya e descobrimos que ela está tentando capturar meta humanos. Khalil consegue encontrá-lo e colocar um rastreador nele para que Philky descubra para onde ele levou Grace.

Enquanto isso, Maya observa Grace e revela ter planos especiais para ela. Com Khalil invadindo o prédio e encontrando uma sala cheia de pessoas com fios conectados em seus cérebros, fica fácil imaginar quais são esses planos. Porém, essa sala também dá uma ideia para ele: Khalil talvez possa usar a tecnologia dos computadores para se livrar de Painkiller.

(Fonte: The CW/Divulgação)

Por isso, os dois decidem trabalhar juntos para salvar Grace e roubar os equipamentos. Então, o Painkiller lida com os guardas enquanto Maya observa pelas câmeras. Ela ativa um mecanismo de autodestruição e sai de seu esconderijo, enquanto Grace acorda e luta para escapar também. Khalil e Painkiller também conseguem fugir no último minuto.

Ainda não sabemos se os próximos episódios de Raio Negro vão continuar explorando o plano de Maya para criptografar mentes e como essa tecnologia pode influenciar a vida de Khalil. Logo, vale a pena continuar assistindo para saber mais!

