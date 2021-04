Raio-X BBB21: castigado pelo Monstro faz desabafo e Líder diz: ‘Me sinto muito querida e muito especial’ | raio X

Enquanto a hora de formar o 12º Paredão não chega, tem confinado já contando com a sua participação na disputa pela permanência na casa. No Raio-X deste domingo, 18/4, teve gente que já começou a chamar torcida. E se de um lado tem brother chateado porque está cumprindo o Castigo do Monstro pela quarta vez, tem sister se sentindo muito amada dentro do confinamento.