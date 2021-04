Raio-X BBB21: emparedados pedem permanência no jogo, e brother comemora: ‘Sonho poder estar no Top 10’ | raio X

Mas o assunto Paredão não foi o único entre eles. A maioria dos moradores do BBB21 comemoraram por estarem no Top 10 do programa. Fiuk vibrou muito no confessionário: “Estou muito feliz, que sonho poder estar no Top 10″🥳, e Pocah se emocionou ao falar sobre o fato de estar entre os dez finalistas do programa: “Estou muito feliz, eu consegui, não estou nem acreditando que cheguei até aqui.”