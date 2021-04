Raio-X BBB21: emparedados pedem votos, e sister declara sobre festa: ‘Aproveitei como se fosse a última’ | raio X

A madrugada de Festa Organnact, com tema de bichinhos, animou os brothers. Mas a chegada da Reta Final do BBB21 e de mais uma Eliminação está mexendo com a emoção dos confinados. No Raio-X deste sábado, 24/4, os emparedados pediram votos, e tem brother já preocupado com a próxima formação de Paredão: “Não sei se vou para o Paredão, mas peço a vocês para se prepararem.” Também teve sister declarando que curtiu bem a noite: “Aproveitei essa festa como se fosse a ultima porque a gente não sabe o que vai acontecer”.