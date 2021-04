Raio-X do BBB: após receber Castigo do Monstro, sister desabafa ‘Queria que o Paredão fosse hoje’ | raio X

No Raio-X deste sábado, 10/4, os brothers aproveitaram para elogiar bastante a festa, demonstrar preocupações com a próxima formação de Paredão, desabafar sobre o Castigo do Monstro dessa semana e já pedir votos para ficar na casa. 😳 Arthur, por exemplo, foi um deles: “Amanhã é formação de Paredão, e estou na reta, não deixem de votar!”. Calma, minha gente!

Pocah, que está vestida de samambaia no Castigo do Monstro, desabafou: “Queria que o Paredão fosse hoje. É horrível o monstro revezamento”. E João Luiz, que foi quem deu o castigo para os brothers, lamentou: “A única coisa ruim foi a decisão do monstro, mas fiz o que tinha que fazer, não tinha outra saída”.

Antes do Raio-X, enquanto os outros confinados dormiam, a cantora conversou com Arthur sobre o Castigo do Monstro: “Às vezes, só consigo sentir tristeza”. Xi… 👀

