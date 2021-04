Raio-X do BBB21: em dia de Eliminação, brothers repercutem Festa Surpresa: ‘Não estou entendendo mais nada’, diz Arthur | casa BBB

“Eu não estou mais entendendo nada desse tal do BBB. Ontem era Eliminação, acabou que teve festa, meu Deus do céu… mas ‘tá’ bom, melhor do que Eliminação. Vamos lá! Pessoal, nove dias para acabar o programa. Hoje, ficaremos em seis pessoas. Cara, eu só posso agradecer por vocês terem me levado tão longe”.