Raio-X do BBB21: emparedados pedem para ficar e convocam mutirões | raio X

“Chegou em um ponto do jogo que gosto de todo mundo. Agora, passando esse momento, sei que sou primeira opção do Fiuk, mas não consigo votar nele. Sei que Arthur não vota em mim. Me arrependi de ter votado no Arthur na última vez. Claro, foi um dia muito difícil pra mim, por conta da indicação, estava com muita dor no coração.”