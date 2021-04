Raio-X do BBB21: emparedados pedem para ficar, e sister desabafa : ‘Muita hipocrisia’ | raio X

“Família, novidade! Não estou emparedado. Fui votado pela casa, a maioria aqui me quer fora, mas fugi do Paredão e estou aqui. Caio precisa ficar, conto com vocês. Em relação ao jogo, fiquei mal com Tiago (Leifert), porque não comemorei. Tiago, não me odeie, estava muito nervoso e por causa do caio também.”