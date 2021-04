Raio-X do BBB21: novo Líder comemora vitória e brother adianta: ‘Essa semana, o Paredão está certo’ | raio X

No seu primeiro Raio-X após a vitória, Caio vestiu o roupão para celebrar: “A primeira liderança minha, acho que veio numa hora boa porque, dependendo da dinâmica, eu estaria no Paredão”, analisou ele.

Se tem novo Líder, tem novo Vip e Thaís brincou com a situação: “A boa filha à casa torna, ou seja, eu de volta à Xepa”, brincou a sister.

Arthur, que perdeu a Liderança para o goiano na final, avaliou a sua participação nas Provas do Líder, e afirmou que se sente ameaçado. “Mais uma final de Prova do Líder, são sete finais. Não sei se isso me faz ser um bom competidor ou um péssimo competidor. Preparem o dedinho porque, essa semana, o Paredão está certo”.