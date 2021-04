Raio-X dos 74 gols de Gabigol, maior artilheiro do Flamengo no Século XXI

“Pode levantar a plaquinha”: Gabriel Barbosa é, enfim, o artilheiro isolado do Flamengo do Século XXI. Com o gol marcado diante do Palmeiras, neste domingo pela Supercopa do Brasil, o atacante alcançou os 74 gols com o Manto, deixando para trás o ex-meia Renato Abreu (73). De quebra, o camisa 9 conquistou o seu oitavo título desde 2019 pelo clube, faturando o bi da Supercopa do Brasil com a vitórias nos pênaltis, no Mané Garrincha, após o empate em 2 a 2. O meia Arrascaeta marcou o outro gol rubro-negro no jogo.

Para comemorar o feito do ídolo da Nação, o LANCE! traz um levantamento com os detalhes de todos os gols marcados por Gabi vestindo o Manto. Veja!

Casa do Flamengo, o Maracanã é o palco favorito do camisa 9 pelo clube. São 42 gols no histórico palco, o que, somado aos três gols marcados pelo Santos no local, o colocam como o maior goleador do estádio após as reformas para a Copa do Mundo. O Mané Garrincha (6) e o Raulino de Oliveira (5) vêm atrás.

Já em relação aos torneios, os gols de Gabriel Barbosa pelo Flamengo estão divididos assim: 39 pelo Brasileirão; 18 pelo Carioca; 11 pela Libertadores; 3 pela Copa do Brasil; 2 pela Supercopa do Brasil; e 1 pela Recopa Sul-Americana.

E, por fim, se Arrascaeta lidera o ranking de assistências para o artilheiro, com 11 passes, Bruno Henrique está na cola, com 10. Renê (5), Everton Ribeiro (3), Gerson (2), Diego (2) e Michael (2) são os atletas com mais de uma assistência para Gabriel Barbosa desde 2019, o maior artilheiro do clube no Século XXI.