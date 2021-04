Ramírez expõe ideias para Patrick em esquema do Inter e relata dificuldade pelo meio: “Precisa de espaço”

O Internacional não tomou conhecimento do Esportivo e goleou pelo placar de 5×0, no estádio Beira-Rio, na noite do último sábado (25). O resultado garantiu o segundo lugar da primeira fase do Campeonato Gaúcho ao Colorado, que agora irá enfrentar o Juventude na semifinal, e acabou rebaixando a equipe de Bento Gonçalves para a Divisão de Acesso do Estadual em 2022.









Para o confronto, o técnico Miguel Ángel Ramírez mexeu na equipe titular, realizando mudanças em relação ao time que perdeu para o Always Ready, na Bolívia, pela Libertadores. Uma das atrações foi o meio-campista Patrick, que segue gerando debate entre jornalistas e torcedores. Depois de ser peça importante no time nos últimos anos, ele vem tentando se adaptar à uma nova função.

Em entrevista coletiva virtual, o treinador espanhol expôs as ideias para o camisa 88. “Neste nosso esquema, Patrick é ponta. Concordamos com isso. Ele precisa de espaço. Nossos meias me dão muitas opções. Boschilia e Taison estão chegando e podem jogar por dentro também. Ele tem maior dificuldade no espaço curto“, disse.

Ramírez: explicou a nova posição de Patrick (Foto: Ricardo Duarte/Flickr do Inter/Divulgação)



“Patrick tem muitas bolas perdidas quando atua pelo meio. Quanto mais espaço ele tem, mais perigoso ele fica. Ele não deve se sentir preso a um sistema tático. Mas não é um processo de hoje pra amanhã. De um mês para o outro. É um processo. Pouco a pouco vai melhorar”, adicionou Ramírez.

Vendo a coletiva pós-jogo do Ramirez e não entendendo pq ninguém destacou a fala sobre o Patrick. Ele desenhou o motivo de o Patrick ser ponta e não meia com ele. Depois ele foi lá e coloriu, pra ficar mais claro, se alguém não tivesse entendido — Julio Cole (@julio_cole5)

April 25, 2021





O treinador ainda voltou ao tema da estreia pela Libertadores e explicou a ausência do jogador, que não saiu do banco de reservas. “Ele não entrou na Bolívia por questão tática. Pensei em uma equipe sem pontas no segundo tempo. Resolvemos jogar com dois centroavantes. Só por isso”, completou. Conforme o treinador, alguns atletas colorados sentiram os efeitos da altitude ainda no aquecimento.