Ramírez fica encantando com atacante do Inter e vai além: “Acreditamos que possa nos ajudar a competir”

A torcida do Internacional teve uma noite de quarta-feira (14) quase perfeita com a eliminação do Grêmio na Pré-Libertadores e a goleada do Colorado em cima do Aimoré por 6 a 1, pelo Campeonato Gaúcho. A ‘corneta’ no Rio Grande do Sul está muito grande os gremistas terão que aguentar a zoeira por muito tempo durante essa temporada.









A equipe do Saci fez uma ótima partida, vem evoluindo dentro de campo e o trabalho de Ramírez começa a ganhar mais ‘corpo’. Alguns jogadores que estavam em baixa no ano passado, começam a virar boas opções no grupo e um deles é o atacante Thiago Galhardo, que fez três gols e teve um desempenho acima da média.

Na entrevista coletiva, o treinador do Internacional elogiou bastante o artilheiro e isso ‘bagunça’ seu planejamento para saber quem será o centroavante da equipe titular. A ideia inicial era ter Yuri Alberto até o peruano Paolo Guerrero ficar 100% para voltar a brilhar dentro de campo.

“Desde o princípio o Thiago nos dá essa interrogação [na disputa pela titularidade]. Temos o Yuri, o Paolo, e isso tem nos dado muitas oportunidades. Nada que damos a ele é grátis, se ele está jogando é porque está trabalhando bem e acreditamos que possa nos ajudar a competir. Sabíamos que tinha muita gana de jogar, de fazer os gols. Hoje [quarta] fez três, e poderia ter feito mais, criou chances para isso”, ressaltou o treinador.

O comandante Colorado também revelou que não vê Thiago Galhardo como um centroavante centralizado e explicou como é feito a montagem do sistema ofensivo quando ele começa jogando. Pelas palavras do espanhol, o jogador terá mais minutagens em campo se continuar atuando muito bem.

“Gostamos de criar tipos de associações quando montamos uma escalação. Com um atacante como o Thiago, precisávamos de extremas de perna invertida [Patrick na direita e Palacios na esquerda] para ter um melhor jogo coletivo. O Thiago é um jogador que se associa bem, tem bons contatos com a bola, gosta de sair para jogar. Não é um atacante de área, centralizado, que gosta do duelo por cima. Com ele, precisava de um perfil diferente”, disse Ramíres.