Ramírez irá testar volante no Inter e rendimento pode adiar busca por reforço; tempo para treinos vira aliado

Um dos pedidos feitos pelo treinador, realizado ainda antes de assumir oficialmente o cargo no Beira-Rio, era por um novo volante. O Inter chegou a demonstrar interesse em Gabriel Neves, que permaneceu no Nacional (URU) mesmo depois de contatos também do São Paulo. Com tempo livre para treinar, Miguel Ángel Ramírez irá observar de perto um jovem promissor.

De acordo com a reportagem do site “UOL Esporte”, o comandante espanhol deve testar Johnny em breve. Após perder tempo por conta da convocação para a seleção sub-23 dos Estados Unidos, o volante ganhará espaço para ser avaliado. O jogador, de 19 anos, será o último observado na posição e pode dar tempo para a diretoria agir no mercado da bola.

Após receber oportunidade na equipe sub-20 durante os primeiros jogos do Campeonato Gaúcho e ser convocado, Johnny realizou apenas seu segundo treinamento sob o comando de Ramírez na última segunda-feira (5). A intenção do treinador é trabalhar no dia a dia com o volante e dar chances no Estadual.

Conforme o “UOL”, a ideia de contratar um volante não será descartada no Inter, mas pode ser adiada dependendo do rendimento de Johnny. Caso aprovado nos testes, o jovem dará tranquilidade para o nome ideal no mercado da bola ser buscado com calma. O próximo compromisso do Colorado no Gauchão está previsto para 18 de abril, contra o Aimoré, fora de casa.