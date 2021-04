Ramírez modifica ataque e dá chance para Galhardo em “prévia” da Libertadores; Palacios fará primeiro jogo como titular

Após ficar mais de 10 dias sem entrar em campo pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional terá um jogo que servirá como teste contra o Aimoré nesta quarta-feira (14). Embora o jogo seja válido pelo campeonato estadual, o Colorado deve usar a partida como laboratório para a estreia da Libertadores na semana que vem.

Uma das novidades para a partida será na referência do ataque. Segundo a informação do jornalista Eduardo Deconto, Thiago Galhardo atuará como o centroavante da equipe ao invés de Yuri Alberto, que começou o clássico Gre-Nal. Paolo Guerrero, que ficou no banco de reservas no clássico, também fica de fora do time titular.

O jogo também será uma oportunidade de a torcida observar pela primeira vez o atacante Carlos Palacios como titular. O atleta deverá ser o ponta-direita no lugar de Maurício. No meio de campo, segue a configuração com Dourado como volante de contenção, além de Edenilson e Praxedes como meias internos.

Yuri Alberto: sai do time para a entrada de Galhardo (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)



Dessa forma, no esquema 4-1-4-1, o Internacional deverá jogar com a seguinte escalação contra o Aimoré, fora de casa, no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes; Palacios, Thiago Galhardo e Patrick.

Caso vença a partida, o Colorado garante a classificação para a fase semifinal do Campeonato Gaúcho com uma rodada de antecedência. O Inter é o segundo colocado com 17 pontos, quatro a mais do que o Juventude, que ocupa o quinto lugar na tabela.