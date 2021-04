Ramírez não faz esforço e topa emprestar meio-campista, que está de saída do Inter; contrato no Avaí deve ser assinado até dezembro

Os bastidores do mercado da bola estão agitados em meio ao início de temporada do futebol brasileiro. Em Porto Alegre, a direção do Internacional está de olho nas dívidas, mas não deixou de qualificar o grupo com o chileno Carlos Palacios.

Além de eventuais chegadas, Ramírez também será o responsável pela liberação dos atletas que não fazem parte dos planos da diretoria. Rodrigo Lindoso, por exemplo, entrou na mira do Vasco e ainda não definiu o seu futuro no Beira-Rio. Abel e Rodinei vivem situações parecidas e devem se posicionar em breve. Nesta última semana, o Colorado se desfez de mais um atleta que estava ‘encostado’.

Foto: Mariana Capra/Internacional



Juliano Fabro, destaque das categorias de base do Inter, está próximo de acertar com o Avaí. O jogador estava no Oeste na temporada passada. A informação foi publicada pelo repórter Daniel Borges e confirmada pela Revista Colorada. O meio-campista deve fechar com o Leão por empréstimo até dezembro de 2021. O contrato do atleta se encerra no final deste ano e sua renovação ainda não garantida.

Natural de São José, em Santa Catarina, Fabro surgiu como uma das grandes apostas do Inter. Sua conquista mais recente pelo Colorado foi o título do Brasileirão de Aspirantes, como titular da equipe.

Números de Fabro pela base do Inter:

32 jogos

4 gols