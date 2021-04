Ramírez quer mais um 9 no Inter e Ceifador recebe contato na China: “Fez uma sondagem”; Dourado ostenta artilharia em 18 jogos

Abel Hernández acertou sua saída do Inter nesta última semana e encaminhou um novo contrato com o Fluminense. Sem o uruguaio, Ramírez agora terá 2 opções de peso no ataque: Yuri Alberto e Guerrero, que devem jogar juntos na sequência da temporada.









Já pensando num possível substituto caso um dos dois venha a se machucar, o Inter colocou o atacante Henrique Dourado, ex-Flamengo e Palmeiras, no radar.

A reportagem da Rádio Grenal informou que o Colorado sondou a situação do atacante que atualmente está no Henan Jianye, da China. Galhardo é mais uma das opções de Ramírez no elenco, mas o treinador enxerga o jogador como um ‘falso 9’, podendo atuar como meia-atacante. O Inter ainda não fez nenhuma proposta pelo Ceifador, mas deve tentar contratar outro artilheiro depois de reduzir os custos na saída de Abel.

Foto: Luciano Belford/AGIF



Dourado disputou 45 jogos pelo Flamengo e marcou 15 gols em sua última passagem marcante pelo Brasil. O atacante chegou a voltar em 2019 e disputou apenas 4 jogos pelo Palmeiras, onde não acabou recebendo oportunidades com Felipão e Mano Menezes.

Números de Dourado na China:

18 jogos

9 gols