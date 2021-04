Ramírez ‘se encanta’ com qualidade jovem e revela planos de direção e comissão técnica: “Futuro camisa 5 do Inter”

O Internacional preservou jogadores de olho na partida de terça-feira pela Libertadores, mas não teve dificuldades para golear o Esportivo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Atuando no estádio Beira-Rio, o Colorado venceu pelo placar de 5×0, com gols de Zé Gabriel, Nonato, Yuri Alberto, Rodrigo Dourado e Rodinei.









Após a partida, o técnico Miguel Ángel Ramírez destacou as alternativas que tem à disposição no elenco e expôs planos da diretoria em conjunto com a comissão técnica para uma jovem promessa. A avaliação interna é de que o norte-americano Johnny tem condições de se firmar como titular do Colorado e se tornar uma referência na posição.

“O Johnny é o futuro camisa 5 do Inter. Estamos trabalhando para que ele seja o primeiro volante do clube por muitos anos, é um projeto do clube. Está trabalhando nisso, e o que de melhor para ele do que ter Dourado e Lindoso no campo para ensiná-lo“, exaltou o espanhol, que colocou o jovem no mesmo patamar dos demais.

Johnny: em alta com o treinador espanhol (Foto: Ricardo Duarte/Flickr do Internacional/Divulgação)



“Dourado, Lindoso e Johnny, os três podem fazer essa função. Logo posso tentar Zé Gabriel e Lucas Ribeiro, mas no dia a dia estamos treinando e preparando esses três. Qualquer um deles pode fazer a função. Johnny acaba de chegar da seleção, então Dourado e Lindoso partem com certa vantagem por trabalhar antes“, adicionou.

Miguel Ángel Ramirez, sobre Johnny: “Estamos preparando para ser o volante titular do Inter por muitos anos”.

Ao longo do confronto com o Esportivo, o capitão Rodrigo Dourado foi acionado para atuar como zagueiro. No entanto, o treinador esclareceu que se tratou apenas de algo emergencial. “Era o único no banco que podia fazer a função“, explicou. Enquanto Víctor Cuesta estava suspenso, Zé Gabriel foi preservado de olho no duelo com o Deportivo Táchira, terça-feira (27), no Beira-Rio, pela Libertadores.