Ramírez vira assunto em entrevista de Muricy e negócio é exposto: “Conhecia muito o nosso time”; direção do São Paulo escolheu Crespo

O São Paulo de Crespo está ‘voando’ e anotou mais uma vítima na noite do último domingo (26). Rodrigo Freitas, Igor Vinícius e Galeano marcaram os 3 gols do passeio contra o Ituano. Dono da melhor campanha do Paulista, o Tricolor lidera o Grupo B com 25 pontos ganhos em 10 partidas.









Em dez jogos até aqui, foram oito vitórias, um empate e apenas uma derrota. O aproveitamento de 83,33% fez o argentino igualar a campanha de Cuca, que em 2004 atingiu o mesmo retrospecto. Crespo está apenas atrás de Rubens Salles (1931), Jim Lopes (1953) e Pepe, (1986) com 93,33%.

Muricy, no entanto, revelou que outros nomes foram estudados antes da chegada de Crespo. Em entrevista no canal de Jorge Nicola, por exemplo, o coordenador de futebol do São Paulo citou Miguel Ramírez, do Internacional, e não escondeu os critérios utilizados pela direção na escolha de Hernán.

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net



“A parte financeira era muito parecida, acontece que a gente identificou no Crespo tudo aquilo que a gente pensava em um treinador. Começando, com muita fome, formação feita na Europa, já ganhou um título, conhecia muito o nosso time”.

“Batia muito no que queríamos de futebol, bem jogado, bastante vertical, com mais velocidade, aguerrido, que pressiona. Isso que fez a diferença para trazer o Crespo”, finalizou Muricy.