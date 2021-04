Randstad está anunciando 148 empregos para TODO BRASIL

A Randstad é uma recrutadora de talentos que está anunciando 148 vagas de emprego para TODO BRASIL. As oportunidades estão disponíveis em diversas regiões do país, garantindo inúmeros benefícios. Veja, a seguir, todas as informações para se candidatar!

Randstad anuncia vagas de emprego para todo o país

São 148 oportunidades anunciadas para o país, com benefícios de assistência médica e odontológica, auxílio fretado, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, vale-transporte e muito mais. Veja as vagas ofertadas pela recrutadora para diversas empresas de grande porte:

Ajudante de Entrega;

Vendedor – Linha de Pesados;

Ajudante Interno;

Vendedor Externo;

Desenvolvedor OutSystems Pleno;

Supervisor de Vendas e Execução;

Executivo de Vendas e Execução;

Promotor de Vendas;

Auxiliar Eletricista;

Consultor de Televendas;

Analista de Recrutamento;

Programador;

Auxiliar de Via Permanente;

Analista Fiscal;

Gerente de Recursos Humanos;

Assistente Administrativo.

São várias possibilidades disponíveis para empresas de grande porte e com muitos benefícios. A maioria das empresas com oportunidades também trazem as chances de crescimento e ingresso na carreira de sucesso. Todas as vagas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, considerando contratação imediata.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades, devem acessar o site de inscrição. Em seguida, basta escolher uma das vagas disponíveis pela Randstad e cadastrar currículo atualizado. As demais informações estão divulgadas diretamente na página de participação.

A empresa é uma recrutadora que está em busca de talentos para complementar o time de várias companhias de grande porte! Cadastre-se no link de inscrição.

