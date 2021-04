Raniele e Oscar Ruiz pedem passagem e Bahia define 11 titulares contra o CRB; Dado opta por manter time que venceu 2 últimos jogos

O Bahia está preparado para o duelo decisivo contra o CRB, que vale vaga na semifinal da Copa do Nordeste. A partida está marcada para o próximo sábado (17), às 16h (horário de Brasília), em Pituaçu. O técnico Dado Cavalcanti comandou a última atividade com o elenco no no CT Evaristo de Macedo, com direito a treino de cobranças de pênaltis ao término.









Vale lembrar que, pelo regulamento do Nordestão, em caso de empate no tempo normal, a disputa vai para a marca da cal. O volante Jonas, que sentiu um desconforto na coxa, e o goleiro Mateus Claus, em recuperação de lesão, deram continuidade ao tratamento e não serão relacionados.

Pelo que deixou claro na coletiva pós-treino, Dado pretende manter a formação que venceu o Manaus (pela Copa do Brasil) e o ABC (Copa do Nordeste). A ideia do treinador é evoluir a equipe a partir de uma ideia de jogo e, em determinados momentos, promover alterações pontuais.

Oscar Ruiz pode ser uma opção para o segundo tempo do Bahia contra o CRB (Foto: Walmir Cirne/AGIF)



“A repetição da escalação tem trazido benefícios. Minha ideia é de repetir a escalação por vários jogos e ir fazendo as correções durante os jogos e entre um jogo e outro, fazendo as observações, internamente”, explicou Dado.

Com isso, o provável Esquadrão contra o CRB deve ser:

Douglas; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.

Daniel de segundo volante contra qualquer adversário mais consistente e forte fisicamente é uma temeridade. Como Edson não vem bem e Galdezani e Jonas ainda estão muito longe da melhor condição física e técnica, minha opção seria Raniele. Enfim.. Que a técnica faça diferença. https://t.co/m0tufunCu4 — ResenhaBBMP (@ResenhaBBMP)

April 16, 2021





Quem deve entrar no decorrer da partida é o atacante Oscar Ruiz, que deixou sua marca contra o ABC. Um dos destaques do Time de Transição, o volante Raniele foi outro que muitos tricolores pediram para iniciar jogando ou ter alguma chance na partida.