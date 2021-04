Ranking dos ‘mais fiéis’ da Europa tem Messi vice e brasileiro no top 10, aponta estudo

O Observatório do Futebol CIES realizou um levantamento dos atletas que mais entraram em campo nos últimos dez anos pelas cinco grandes ligas da Europa: Bundesliga, Serie A, LaLiga, Premier League e Ligue 1.

O líder de jogos disputados é o goleiro Kasper Schmeichel, do Leicester. Nos últimos anos, dinamarquês esteve em campo por 372 vezes e disputou 33.432 minutos com a camisa do Leicester, uma vez que o ranking leva em conta os duelos disputados a partir de 2011.

Lionel Messi é o segundo colocado do ranking. A lenda do Barcelona atuou por 340 partidas nos últimos dez anos. O curioso da lista do CIES é a presença do brasileiro Hilton Vitorino. Com impressionantes 43 anos, o zagueiro veste a camisa do Montpellier, da França, e fecha o top-10 com 317 jogos dentre as grandes ligas.

Para integrar a parte de cima do ranking, Hilton ‘venceu’ nomes notáveis como Thomas Müller, do Bayern de Munique e o goleiro Hugo Lloris, do Tottenham. Mesmo com uma idade avançada para um atleta profissional de futebol, Hilton segue em franca atividade e soma 30 partidas pelo clube francês na atual temporada.

O top-10 ainda conta com nomes de respeito do futebol do Velho Continente como David de Gea, do Manchester United, Samir Handanovic, da Inter de Milão, e Karim Benzema, do Real Madrid.

Veja abaixo o top-10 completo:

372 partidas – Kasper Schmeichel – Leicester

340 partidas – Lionel Messi – Barcelona

337 partidas – David de Gea – Manchester United

330 partidas – Koke – Atlético de Madrid

325 partidas – Benjamin Mee – Burnley

323 partidas – Samir Handanović – Inter de Milão

323 partidas – Fabian Klos – Arminia Bielefeld

322 partidas – Mark Noble – West Ham

322 partidas – Karim Benzema – Real Madrid

317 partidas – Hilton da Silva – Montpellier