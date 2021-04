Rashford é relacionado pelo Manchester United para jogo da Liga Europa

Na vitória do Manchester United por 2 a 1 contra o Brighton, no último domingo, Marcus Rashford foi substituído no segundo tempo após sofrer uma entrada dura. Com isso, havia dúvida se o atacante estaria disponível para o confronto contra o Granada, pela Liga Europa. Porém, depois de treinar nesta quarta-feira, o jogador foi relacionado e viajou com o grupo para a Espanha.

Em entrevista coletiva, o técnico Ole Gunnar Solskjaer falou sobre as condições físicas de Rashford.

“Marcus está viajando e vamos decidir amanhã se ele começa como titular ou no banco. Eu não acredito que ele tenha condições de jogar 90 minutos, mas veremos amanhã”, afirmou.

Vale lembrar que Rashford foi retirado da convocação da Seleção Inglesa na última Data FIFA devido a uma lesão sofrida em partida contra o Milan, também pela Liga Europa. Na ocasião, o atacante foi substituído no intervalo por um problema no pé.

O Manchester United enfrenta o Granada, nesta quinta-feira, às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Liga Europa.