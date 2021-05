Raul ‘ignora’ possibilidade de jogar no Palmeiras e se declara ao Corinthians: “Jogaria até de graça”

O Corinthians de Vagner Mancini ainda não mostrou ao que veio na temporada. Depois de começar bem, ganhar jogos e empolgar seu torcedor, o Timão notoriamente despencou de rendimento após a paralisação no futebol devido à pandemia. Em crise financeira, a diretoria já deixou claro que não fará grandes investimentos e irá apostar nas categorias de base.









Apesar de liderar seu grupo no Paulistão e já estar garantido na fase do Estadual, além de avançar na Copa do Brasil, o futebol apresentado pelo Corinthians tem sido um tanto quanto burocrático e abaixo do que é esperado pela Fiel. No entanto, Mancini conta com o apoio da direção corinthiana, que avalia o trabalho como “bom”.

Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians



Com a ‘nova política’ em utilizar a base de uma forma mais efetiva, o Timão ganhou um ótimo reforço. Autor do gol que abriu o placar na vitória diante do Santos no último final de semana, Raul Gustavo não pensa em deixar o Alvinegro nem mesmo em caso de uma crise absoluta no clube. Particibando do programa ‘Arena SBT’, o zagueiro não correu da pergunta polêmica.

Comentarista do programa, o ex-jogador Emerson Sheik perguntou se Raul aceitaria ir para o Palmeiras para ter um salário melhor enquanto no Timão estivesse sem receber, além de estar constantemente no banco de reservas e a torcida pegando no pé. Sem pestanejar, o defensor afirmou que jogaria até de graça na equipe do Parque São Jorge.

“A gente cria uma rivalidade e eu ficaria no Corinthians, até porque quando eu era mais novo falava que jogaria até de graça. O Timão que abriu as portas pra mim e eu não seria ingrato com ele”, resumiu. O jogador de 22 anos vem empolgando a Fiel e responde dentro de campo as expectativas da torcida.