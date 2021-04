Raul supera drama familiar, conquista comissão técnica e comemora bom momento do Corinthians com gol: “Já estava tentando faz tempo”

Sem muitas dificuldades, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 0 em plena Vila Belmiro, no último domingo (24), encaminhando sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Quem inaugurou o marcador foi o zagueiro Raul Gustavo, que fez seu primeiro gol como profissional. O tento teve um gosto especial para o defensor, já que ele lembrou de sua irmã Fabíola, morta em 2020. Quem definiu a vitória foi Lucas Piton, com um golaço de falta.









“A perda da minha irmã foi muito forte pra mim, como eu já falei em entrevista que pensei em parar. Se não fosse a força da minha família, eu pensar muito nela [Fabíola] e em fazer o que eu amo, que é aqui dentro, e mostrar para todos o porquê de estar aqui. Isso não tem preço, foi o que me fortaleceu. Agora vou aproveitar bastante essa alegria que está dentro do meu coração. Quero dedicar esse gol para ela e espero que venha muito mais”, celebrou Raul Gustavo, em entrevista à Corinthians TV.

Raul faz parte do grupo do Corinthians desde 2019, quando chegou ao Parque São Jorge para defender o time sub-20. Meses depois, subiu para o profissional, mas como não ganhou espaço com os ex-treinadores que passaram pelo Coringão, acabou sendo emprestado para a Inter de Limeira. Os bons jogos pela a equipe do interior fizeram com que o Timão reintegrasse o atleta, que a cada dia vem chamando a atenção da comissão técnica. O gol que está premiando o trabalho do profissional foi dedicado a Fabíola.

Parabéns Raul Gustavo, guerreiro ela amo a homenagem o golaço q vc fez pra la do céu pd tee certeza força cherifao artilheiro todo Corinthians e toda a Fiel torcida estarão com vcs dois eternamente dentro dos nossos corações ����✊�� pic.twitter.com/un4NauHiMJ — Ericão (@FluidGamer)

“Já estava tentando esse gol, já estava prometendo para ela há muito tempo. Toda a equipe está indo muito bem, fico muito feliz de ter feito o meu primeiro gol como profissional, de estar amadurecendo. A equipe está me acolhendo muito bem e o treinador tem me dado muita oportunidade”, agradeceu Raul Gustavo, agora vivendo outra fase em sua vida”, concluiu.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (2) para encarar o São Paulo na Neo Química Arena em jogo válido pela 10° rodada do campeonato Paulista.