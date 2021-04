RB Bragantino avança em tratativas com Mikael e venda “em euro” agita Sport; clube do exterior também acena formalizar oferta por atacante

Na última quarta-feira (14), o Sport derrotou o Vitória por 3 a 0, na Ilha do Retiro, para assumir a vice-liderança do Campeonato Pernambucano, competição que virou obrigação após vexames nas Copa do Brasil e Nordeste (eliminado ainda na primeira fase de ambos). Um dos destaques neste início de temporada do Leão é o jovem Mikael, mas que curiosamente tem ficado na reserva.

Contra o Vitória, por exemplo, o atacante entrou aos 30 minutos do segundo tempo na vaga de Tréllez e balançou as redes no primeiro toque de bola. A torcida do Sport, nas redes sociais, vem reclamando demais das escolhas do interino César Lucena. Em entrevista pós-jogo, ele explicou que a manutenção de Mikael no banco é cautela em relação à prata da casa.

“Não é preterindo, estamos tendo cuidado com Mikael, que é um grande jogador. Aos pouquinhos estamos lançando ele para que possa amadurecer o mais rápido possível e conseguir os objetivos dele no clube e, quem sabe, conquistar a vaga dele. Ele está crescendo, evoluindo e estamos preparando ele para que evolua e conquiste o seu espaço”, disse Lucena.

Neste começo de 2021, Mikael disputou 12 partidas e marcou cinco gols, além de outras duas bolas na rede que foram mal anuladas – contra Salgueiro e 4 de Julho. Na temporada passada, ele marcou sete gols em 18 partidas pelo Confiança-SE na Série B, até retornar ao Sport durante a Série A.

Em março, o jovem de 21 anos renovou seu contrato na Ilha do Retiro até dezembro de 2023. Um clube da segunda divisão da Alemanha chegou a consultar o staff de Mikael em janeiro, porém a tratativa não avançou. Mas é bom que Lucena ou o futuro técnico do Sport valorizem o atacante, pois já há novos interessados pintando em Recife.

O Sport tem tratativas avançadas para vender o atacante Mikael. Dois times negociam: Um de fora do país e o Red Bull Bragantino. — SportNet (@sportnetcombr)

April 15, 2021





O portal “SportNet”, que cobre o Leão, informa que o Red Bull Bragantino e um clube do exterior têm tratativas avançadas para comprar Mikael. Sua multa gira em torno dos 10 milhões de euros (R$ 67,3 milhões na cotação atual).