RD Droga Raia anuncia 10 vagas de emprego no Rio de Janeiro

A RD Droga Raia anuncia novas oportunidades de emprego no cargo de Orientador de Loja. Ao todo, são 10 vagas distribuídas na região do Rio de Janeiro. Veja, abaixo, as informações pertinentes para a candidatura em uma das oportunidades com carteira assinada!

RD Droga Raia anuncia vagas para Orientador de Loja

A RD Droga Raia está contratando novos profissionais no Rio de Janeiro. No total, foram anunciadas 10 oportunidades distribuídas para o cargo de Orientador de Loja. A corporação não divulgou detalhes sobre as respectivas remunerações, mas os futuros profissionais terão acesso a alguns benefícios. Veja quais são eles, a seguir:

Assistência médica;

Auxílio academia;

Assistência odontológica;

Auxílio desenvolvimento;

Vale transporte;

Auxílio farmácia;

Vale alimentação/refeição;

Seguro de vida;

Convênio com corporações parceiras.

Os interessados que desejam concorrer às vagas disponíveis na RD devem possuir mais de 18 anos e Ensino Fundamental completo. Além disso, devem possuir disponibilidade para atuar na escala 6×1. Dentro do estabelecimento, os profissionais prestarão atendimento ao cliente e organizar as vagas no estacionamento do estabelecimento.

Como se inscrever

Os candidatos que desejam adquirir uma oportunidade na RD devem entrar no site de inscrição, disponível no link, e encaminhar seus respectivos currículos para o processo avaliativo da corporação.

Vale destacar que pessoas com deficiência também podem se candidatar ao cargo disponível na RD.

A RD Droga Raia – Drogasil

Dentro do mercado desde 2011, a RD Droga Raia anuncia várias oportunidades e é uma corporação que fornece serviços e produtos dentro do setor farmacêutico, atuando através das marcas Drogasil, Droga Raia e Onofre. Os valores da empresa se concentram em inovação, ética, eficiência e sustentabilidade, o que faz da RD ser referência dentro do seu setor.

