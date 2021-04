RE Village terá dificuldade que randomiza localidade de itens [RUMOR]

Segundo rumores compartilhados pelo insider Dusk Golem, a Capcom incluiu um modo de dificuldade bônus em Resident Evil Village, que randomiza a localidade dos itens e dos inimigos (parecido com o estilo roguelike).

Através de uma série de notas postadas no Twitter, Dusk Golem comentou novos detalhes sobre a produção de Resident Evil Village, sugerindo que a publisher desejaria incluir um modo de dificuldade alternativo a Ethan Must Die!, que levou elementos randomizados e morte permanente a Resident Evil 7. A ideia seria implementar um desafio adicional após o fim da campanha principal do game, estendendo o fator replay.

(2/2) an expansive difficulty mode in the game. I don’t know the full details/final result of the mode, I feel they may talk about it before release, but I’m aware it makes the game more open, randomizes enemy & item placement, & scaled to be extremely difficult.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 10, 2021