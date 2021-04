Real busca empate contra o Chelsea em casa em dia de Benzema igualando Raúl, e decisão fica em aberto

Pela primeira partida das semifinais da Uefa Champions League, Real Madrid e Chelsea se enfrentaram no Alfredo Di Stéfano. Os Blues saíram na frente com Pulisic, os Merengues empataram com Benzema e a decisão, que será disputada no Stamford Bridge, está em aberto.

O confronto que colocará ingleses ou espanhóis na final do torneio continental será disputado na próxima semana, na quarta (27), às 16h, em Londres. Um 0 a 0 garante os comandados por Thomas Tuchel na final. Quem vencer, avança.

Depois do Real Madrid começar a primeira etapa com mais posse de bola, o Chelsea passou a mandar no jogo, criar as principais chances e ter o domínio. Logo aos 10 minutos, Werner recebeu bola de Pulisic na pequena área, finalizou e obrigou Courtois fazer grande defesa.

A blitz surtiu efeito. Aos 13, Rüdiger deu belo lançamento para Pulisic. Nas costas de Varane, o norte-americano avançou, driblou Courtois e marcou. Com o gol, o atleta se tornou o maior artilheiro dos Estados Unidos na Champions.

O gol serviu para acordar o Real Madrid. Aos 23, Benzema tabelou com Vinícius Júnior e carimbou a trave de Mendy. Aos 28, o francês empatou o jogo. Após cruzamento de Marcelo, a bola foi ajeitada para o meio, o atacante dominou e mandou para as redes do Chelsea.

Segundo tempo

O Chelsea seguia com mais posse de bola. No entanto, diferentemente da etapa inicial, os Blues passaram a apostar em lançamentos longos. Já o Real Madrid se mantinha encolhido.

A etapa final também marcou a volta de Hazard aos gramados. Contra o ex-clube, o belga voltou a atuar após se recuperar da 9ª lesão no Real Madrid.

No entanto, nenhuma grande chance de gol foi criada e as equipes decidirão uma vaga na final do torneio europeu na próxima semana, em Londres.

Antes de voltarem a medir forças para ver quem avança à final, Real e Chelsea voltam a campo pelos campeonatos nacionais no próximo sábado. Os espanhóis encaram o Osasuna, enquanto os ingleses pegam o Fulham.

Benzema na partida entre Real Madrid e Chelsea pela Champions League Getty Images

Real Madrid 1 x 1 Chelsea

GOLS: Real Madrid: Benzema; Chelsea: Pulisic

REAL MADRID: Courtois; Varane, Militão e Nacho; Carvajal (Odriozola), Modric, Casemiro, Kroos e Marcelo (Asensio); Vinicius Jr (Hazard). e Benzema (Rodrygo). Técnico: Zinedine Zidane

CHELSEA: Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rüdiger; Azpilicueta (James), Kanté, Jorginho, Mount e Chilwell; Pulisic (Ziyech) e Timo Werner (Havertz). Técnico: Thomas Tuchel





– Pulisic se tornou o maior artilheiro norte-americano na Champions

– Marcelo completou seu 99º jogo de Champions

– Esta é a 9ª semifinal de Champions do Real Madrid nos últimos 11 anos

– Esta é a 7ª semifinal de Champions do Chelsea

– Benzema chegou aos 71 gols, igualou Raúl e está em 4º na lista dos maiores artilheiros da Champions

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias, por suas ligas.

Sábado, 01/05, 16h*, Real Madrid x Osasuna, LaLiga

Sábado, 01/05, 13h30*, Chelsea x Fulham, Premier League

*horário de Brasília