Real: Florentino diz que times da Superliga perderam R$ 4,3 bilhões e vê situação caótica: ‘Clubes vão à falência’

Depois do fim da Superliga por conta da saída de alguns clubes fundadores, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, segue confiante da realização do torneio no futuro.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em entrevista ao jornal espanhol As, o mandatário do clube de Madri deixou claro que a competição pode ter realização discutida daqui uns anos e justificou a realização do torneio como uma alternativa financeira para superar as adversidades trazidas com a pandeia.

“A sociedade existe e os parceiros que compõem a Superliga também. O que temos feito foi dar a nós mesmos algumas semanas para refletir sobre a virulência com que algumas pessoas que não querem perder seus privilégios manipularam o projeto”.

play 2:10 Mesmo ainda jovens, garotos são importantes para o time na corrida pelo título de LaLiga

“Vamos aos dados: o relatório da consultoria KPMG, apenas nos três meses de pandemia que afetou a última temporada, apontou perdas dos doze clubes da Superliga por 650 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões). Este ano, com a temporada cheia de pandemia, as perdas ficarão entre 2 e 2,5 bilhões de euros (R$ 13,2 e R$ 16,56 bilhões). O Bordeaux acaba de falir. Ou fazemos algo em breve ou muitos clubes fecharão as portas”.

“A realidade é que se houver jogos mais interessantes e competitivos, mais dinheiro irá para o futebol. E isso será para todos, não apenas para alguns, porque as ligas nacionais vão valer muito mais. E também temos importantes valores de solidariedade, que é um pilar muito importante do projeto”, finalizou.





Inicialmente, a Superliga tinha 12 clubes como fundadeores. Os considerados seis grandes ingleses (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), os três grandes italianos (Internazionale, Milan e Juventus) e espanhóis (Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid).

No entanto, os ingleses foram os primeiros a voltarem a atrás após grandes manifestações contra a realização do torneio. Em seguida, foi a vez da Inter de Milão e Milan anunciarem a saída, abalando a estrutura e o projeto.