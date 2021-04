Real Madrid 1×1 Chelsea; veja o resumo e as estatísticas da partida

No começo da partida pelas semifinais da Champions League, as duas equipes demonstraram muito equilíbrio. A primeira tentativa de um passe mais longo aconteceu aos seis minutos. Jorginho fez um lançamento em direção à grande área, mas acabou mandando a bola nas mãos de Courtois.

Aos nove, a primeira chance clara. Mount levantou a bola na área. Após um toque de cabeça de Pulisic, Werner finalizou próximo à meta e exigiu uma boa defesa de Courtois com os pés. Aos 14 minutos, o Chelsea abriu o placar. Rüdiger fez um lançamento na frente para Pulisic, que driblou Courtois com calma para balançar as redes.

O gol de empate do Real Madrid veio aos 28 minutos. Após cobrança curta de escanteio, Marcelo recebeu na meia-esquerda e cruzou. Casemiro e Militão tocaram de cabeça e, na sequência, Benzema acertou um voleio para balançar as redes. É o quinto do francês na Champions League.

Na segunda etapa, a primeira finalização foi dos merengues, aos seis minutos. Benzema recebeu de Vinícius Júnior e pegou muito embaixo da bola, mandando-a sobre o gol de Mendy. Aos 14, Varane arriscou um lançamento longo para o atacante brasileiro, mas pegou muito forte na bola.

Aos 23, Chilwell trabalhou dentro da área com Mount, que arriscou um chute. A bola explodiu na marcação de Varane. Dez minutos depois, Ziyech cobrou uma falta da meia-direita. A bola passou pela barreira, mas se ofereceu para uma defesa tranquila de Courtois.

Real Madrid 1×1 Chelsea: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Real Madrid 50% x 50% Chelsea

Finalizações: Real Madrid 9 x 11 Chelsea

Finalizações no alvo: Real Madrid 1 x 5 Chelsea

Escanteios: Real Madrid 4 x 6 Chelsea

Impedimentos: Real Madrid 2 x 2 Chelsea

Faltas: Real Madrid 11 x 9 Chelsea

Cartões amarelos: Real Madrid 5 x 1 Chelsea

Passes: Real Madrid 582 (56% de precisão) x 562 (90% de precisão) Chelsea

Desarmes: Real Madrid 21 x 14 Chelsea