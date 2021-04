Real Madrid 3×1 Liverpool: veja o resumo e as estatísticas da vitória merengue

Quem começou a partida em cima foi o Real Madrid. Logo no primeiro minuto, Benzema finalizou com perigo, exigindo a primeira participação de Alisson. Aos 12 minutos, os merengues chegariam mais uma vez. Mendy driblou Alexander-Arnold do lado esquerdo e cruzou. Vinícius Júnior cabeceou e a bola saiu à esquerda do gol.

Aos 26, o Real sairia na frente no placar: Vinícius Júnior ganha disputa com Phillips no comando do ataque e finaliza com calma, por baixo de Alisson. Aos 31, o camisa 20 participaria mais uma vez, finalizando à direita do gol de Alisson. É o terceiro do atacante brasileiro na Champions League.

Jogadores disputam a bola no meio-campo (Foto: Getty Images)



Àquela altura, o Real Madrid havia dado quatro arremates à meta adversária, contra nenhum dos Reds. Aos 35, o segundo gol. Após lançamento de Kroos, Alexander-Arnold deu um presente para Asensio, que driblou Alisson e empurrou para o gol. Os merengues foram totalmente dominantes no primeiro tempo, apesar de terem menos posse de bola.

Na segunda etapa, o Liverpool voltou pressionando, já que precisava do resultado. Aos 5 minutos, Diogo Jota limpou a marcação pelo meio e serviu Salah, que finalizou. A bola bateu na trave antes de entrar. Aos 7, Alexander-Arnold fez um lançamento para Diogo Jota, que cabeceou pela linha de fundo.

Aos 15, o Real Madrid reagiria. Kroos recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, que saiu por cima do gol. Os merengues fariam o terceiro aos 16: passe de Luka Modric para Vinícius Júnior marcar mais um.

Real Madrid 3×1 Liverpool: veja as estatísticas da partida

Posse de bola: Real Madrid 45% x 55% Liverpool

Finalizações: Real Madrid 15 x 7 Liverpool

Finalizações no alvo: Real Madrid 7 x 1 Liverpool

Escanteios: Real Madrid 5 x 3 Liverpool

Impedimentos: Real Madrid 3 x 0 Liverpool

Faltas: Real Madrid 6 x 11 Liverpool

Cartões amarelos: Real Madrid 1 x 3 Liverpool

Passes: Real Madrid 507 (82% de precisão) x 605 (86% de precisão) Liverpool

Desarmes: Real Madrid 22 x 9 Liverpool