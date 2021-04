Real Madrid acerta contrato com Alaba até 2026, diz jornalista

Segundo o jornalista alemão Torben Hoffman, da Sky, o Real Madrid acertou a contratação do zagueiro David Alaba, do Bayern de Munique.

O contrato do defensor com o Real Madrid será válido até 2026, de acordo com o jornalista.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Alaba atraía o interesse do Barcelona também, mas o Real Madrid levou a melhor sobre seu rival.

Segundo a Sky Alemanha, o contrato ainda/ não foi assinado, mas deve ser nas próximas semanas.

Austríaco, Alaba foi criado nas categorias de base do Bayern, clube que defende desde 2008.

Pelo Bayern, ele ganhou 9 títulos Bundesliga, duas Champions League e dois Mundiais de Clubes.